Президент Молдовы отказался отзывать посла из России

На днях МИД страны попросил президента об этом.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не будет отзывать из России посла Андрея Негуцу, сообщает РИА Новости.

"Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может", — сказал Додон.

На днях молдавский МИД попросил правительство отозвать посла из Москвы. В ведомстве не назвали причину такого запроса, но отметили, что его не стоит связывать с ситуацией со спасенными из афганского плена молдавскими летчиками.

По словам вице-председателя правящей Демократической партии Молдавии Владимира Чеботаря, посла могут отозвать из-за того, что он не препятствовал открытию в Москве фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". В Тирасполе этот офис назвали официальным представительством непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Молдовский МИД тогда вызвал к себе российского посла Олега Васнецова и выразил ему недовольство из-за надписи "Официальное представительство" на фасаде здания фонда.

Чеботарь также добавил, что если Додон не одобрит отзыв посла, то его в очередной раз отстранят от обязанностей.

Негуца занял пост посла Молдовы в России весной 2017 года. В декабре того же года его отозвали для консультаций, а к работе он вернулся в марте 2018-го.

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