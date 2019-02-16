Финал чемпионата Казахстана по ММА: энергия и пот

Определились победители первенства страны.

На Алматы арене прошли финальные бои чемпионата Казахстана по ММА, передает Zakon.kz.

Победители первого объединенного чемпионата РК по смешанным единоборствам (ММА) войдут в национальную сборную и поедут на Чемпионат Азии в Бангкоке и другие соревнования.

В составе судейской бригады- заместитель председателя Всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев, в прошлом чемпион Европы и Азии по кикбоксингу, один из самых авторитетных судей в мире казахстанец Павел Кан, судьи международной категории из городов Казахстана.

Формат боев - 3 раунда по 3 минуты.

На ринг спортсмены по традиции проходят под музыку, перед тем, как зайти в октагон, судья проверяет, не проносит ли боец запрещенные предметы, после чего спортсмены получают последние напутствия тренеров. Кто-то молится перед выходом в октагон, некоторые бойцы либо совершают другие ритуалы (заходят с правой ноги или кланяются), либо вообще ничего особенного не делают. К слову, большинство финалистов уже имеют награды республиканских или международных соревнований.

В весовой категории до 52,2 кг встретились актюбинец Багдат Жубаныш и боец Атырауской области Ерулан Кабдулов. Победил по итогам трех раундов единогласным решением судей спортсмен в синем углуБагдат Жубаныш.

В весовой категории до 56,7 кг бой провели Адильхан Аязбаев (Атырауская область) и Дархан Умирбеков из Акмолинской области. На 48 секунде второго раунда удушающим приемом победил Дархан Умирбеков.

Бой между представителем Актюбинской области Дастаном Амангельды и бойцом из Атырауской области Олжасом Молдагалиевым прошел в весе 61.2 кг. Победил в равном бою по единогласному решению судей боец в красном углу Олжас Молдагалиев.

Поединок в весовой категории до 65,8 кг между алматинцем Еламаном Шалкимбековым и Анатолием Золотых из Карагандинской области завершился победой единогласным решением судей хозяина октагона.

Финал в весе 70,3 кг свел представителей Карагандинской области Неймата Асадова и Виталия Радионова. Победу на второй минуте 26 секунде второго раунда техническим нокаутом одержал Неймат Асадов.

Актюбинец Айдын Толепбаев и Жан Кенжебаев из Алматинской области провели бой в весе 77.1 кг. Победил единогласным решением судей Айдын Толепбаев.

В среднем весе до 83,9 кг боец из Алматинской области Мади Досмухаметов не смог провести бой в финале со столичным бойцом Александром Валом из-за травмы, полученной в полуфинале. В итоге, боец из Астаны стал чемпионом РК, не выходя в октагон.

Поединок в полутяжелой весовой категории до 93 кг между карагандинцем Зелемханом Хумаидовым и Сериком Абировым из Шымкента завершился победой южанина в первом раунде болевым приемом.

Алматинец Дя Александр получил титул чемпиона Казахстана среди тяжеловесов до 120 кг без боя с Ильясом Елеусиновым из СКО.

Женщины

В самом легком весе до 47,6 кг бой провели Аян Турсын (Алматинская область) и Акерке Палуанова (Мангистауская область). Спортсменка из Алматинской области одержала победу на второй минуте второго раунда техническим нокаутом.

В женской весовой категории до 52,2 кг встретились Нуржамал Садыкова, выступающая за ЗКО, и спортсменка из ВКО Шынар Жусупова. Победу одержала на 30-й секунде удушающим приемом одержала Шынар Жусупова.

В противостоянии в весовой категории до 56,7 кг между спортсменками из ВКО Асем Жакеновой и Дариной Абылгазовой победу на первой минуте первого раунда удушающим приемом одержала Асем Жакенова.

Чемпионка страны в весе до 61,2 кг определилась в бое между Сорой Рахмоновой (Карагандинская область) и Нурсауле Сархад (ВКО). На 1 мин 23 сек тренеры Нурсауле выбросили на октагон белое полотенце, в итоге Соре Рахмановой присуждена победа техническим нокаутом.

В весовой категории до 65,8 кг, где встретились алматинка Антонина Котляревская и Айжан Абдыкадыр, представляющая Жамбылскую область. Хозяйка октагона победила единогласным решением судей.

Наиболее тяжелая весовая категория у женщин, до 70,3 кг, подарила зрителям бой между Талшын Жуматаевой (ВКО) и Кундиас Сагындыковой (Актюбинская область). Победу на 38-й секунде третьего раунда удушающим приемом одержала Талшын Жуматаева.

Организатор чемпионата - Ассоциация объединенных федераций Казахстана по ММА, созданная год назад. В нее вошли Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана, Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэплинга и Федерация NOMAD MMA.

Альберт Ахметов

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