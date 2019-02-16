В здании национального университета России обрушились три этажа

По предварительным данным, под завалами может находиться 21 человек.

Перекрытия обрушились с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, под завалами может находиться 21 человек. В момент обрушения в здании проходили факультативные занятия.

Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 60 человек.

В МЧС считают, что обрушение могло произойти из-за нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

К ликвидация последствий обрушения привлечено 54 человека и 14 единиц техники.

В настоящее время на месте происшествия, помимо экстренных служб, находятся чиновники, администрация Петербурга.

В МЧС также уточнили, что здание разноуровневое — двух-пятиэтажное.

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