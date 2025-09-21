#АЭС в Казахстане
Мир

Здание школы неожиданно обрушилось в России

школа, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 10:07 Фото: СК РФ по Новосибирской области
21 сентября 2025 года в городе Татарске (Новосибирская область, РФ) обрушилось здание действующей школы, сообщает Zakon.kz.

Компетентные органы РФ подтвердили инцидент. Кадры обрушения публикуются в соцсетях.

По предварительной информации от МЧС России, пострадавших нет. В момент обрушения в школе №5 не было людей.

Следственный комитет по Новосибирской области завел уголовное дело. Следователи проверят степень износа конструкции и причины обрушения.

"Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", — сообщили в СК.

10 сентября крыша строящейся школы частично обрушилась в Кульсары.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Один из городов России завалило снегом – видео
21:01, 20 сентября 2025
Один из городов России завалило снегом – видео
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
19:05, 20 сентября 2025
В Сети завирусилось видео самолета с фанатками Backstreet Boys, летевшими в Астану
Оставленная на плите еда чуть не обернулась трагедией в Костанае
16:33, 20 сентября 2025
Оставленная на плите еда чуть не обернулась трагедией в Костанае
