Здание школы неожиданно обрушилось в России

21 сентября 2025 года в городе Татарске (Новосибирская область, РФ) обрушилось здание действующей школы, сообщает Zakon.kz.

Компетентные органы РФ подтвердили инцидент. Кадры обрушения публикуются в соцсетях.

По предварительной информации от МЧС России, пострадавших нет. В момент обрушения в школе №5 не было людей.

Следственный комитет по Новосибирской области завел уголовное дело. Следователи проверят степень износа конструкции и причины обрушения.

"Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении", — сообщили в СК.

10 сентября крыша строящейся школы частично обрушилась в Кульсары.