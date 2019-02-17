Виновник смертельного ДТП в Петропавловске просит не лишать его свободы

Не лишать мужа свободы попросила и его супруга, отметив, что у них тоже растет маленький ребенок.

В городском суде Петропавловска состоялись прения сторон по делу 27-летнего Ильи Старухина, обвиняемого в совершении ДТП в центре города и наезде на двух девушек, одна из которых скончалась в реанимации, сообщает Петропавловск.news.

Прокурор попросил суд приговорить подсудимого, сбежавшего с места аварии, к четырем годам лишения свободы в исправительном учреждении минимальной безопасности, то есть в колонии-поселении и лишению водительских прав на пять лет.

Адвокат потерпевших — сестер погибшей Ксении Овсянниковой — попросила отнестись к показаниям свидетелей охранника офиса Касымгожина и друга подсудимого Алишера Сейткереева, поменявших показания, касательно алкогольного опьянения Старухина в ту ночь, критически. И вынести частное постановление о привлечении вышеуказанных свидетелей к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Явку с повинной Ильи Старухина она попросила считать недопустимым доказательством, так как нет уверенности, что он отправил ее лично.

По мнению потерпевших, водитель Lexus не раскаялся в совершенном преступлении. Потерпевшие сёстры не простили его за смерть 25-летней Ксении, у которой остался маленький ребенок. Что касается размера компенсации морального вреда, который кажется подсудимому завышенным, Анна Лесных отметила, что машина, на которой водитель сбил пешеходов, стоит больше, чем 12 млн тенге.

Потерпевшие оценили моральный вред в 10 млн тенге. Адвокат Ильи Старухина Константин Дарий сказал, что моральный вред сторона считает в разы завышенным, потому что сестры не являются наследниками первой очереди. Он напомнил, что Старухин добровольно погасил ущерб папе маленькой Регины Овсянниковой и добровольно возместил материальный ущерб, заявленный сестрами. Также он попросил не считать допустимыми доказательствами первый протокол допроса Сейткереева, где он сказал, что все парни пили виски, так как они были даны в состоянии алкогольного опьянения. Защитник отметил, что нет других доказательств алкогольного опьянения его подзащитного, а все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого.

— Если бы он не раскаялся и не хотел явиться, мы бы до сих пор еще в суде не сидели. Он спокойно находился в России и продолжал бы скрываться от органов следствия, — отметил Дарий. — Он, осознав вину и переборов свой страх, написал явку с повинной и поехал на границу, где его встретили сотрудники полиции, доставили в город и водворили в ИВС. Прошу считать явку с повинной в качестве смягчающих вину обстоятельств. Также отмечу, что он впервые привлекается к уголовной ответственности и положительно характеризуется по месту проживания и работы, на иждивении имеет супругу и малолетнего ребенка.

Мать подсудимого парня Елена Старухина сказала, что ее сын — это лучший сын, и трагедия перевернула его сознание и сделала совершенно взрослым человеком. Не лишать мужа свободы попросила и его супруга, отметив, что у них тоже растет маленький ребенок.

Подсудимый Илья Старухин, обращаясь с последним словом, попросил суд не лишать его свободы. Он еще раз попросил прощения у родственников погибшей и сказал, что больше пользы от него будет на воле. Он заверил суд, что будет помогать в воспитании оставшийся без матери девочки, работать и выплачивать моральный вред сестрам, размер которого определит суд.

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