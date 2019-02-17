В ЗКО открыли канал Telegram для многодетных матерей

Также в регионе для каждой многодетной семьи будет разработана социальная карта.

В Западно-Казахстанской области открыт доступный Telegram-канал обратной связи с многодетными матерями - @otbasybot, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области

Также в регионе для каждой многодетной семьи будет разработана социальная карта. Об этом сказал аким области Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением.

В области планомерно осуществляется работа по улучшению качества жизни и повышению доходов населения, в том числе в рамках социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Более 5,4 миллиардов тенге было направлено в 2018 году на поддержку многодетным, малоимущим и людям с ограниченными возможностями, свыше 63,5 тысяч человек в области получили социальные выплаты.

– Пять социальных инициатив главы государства Нурсултана Назарбаева дали импульс решению проблем социально-уязвимых слоев населения. Можно отметить первые результаты реализации этих инициатив в нашей области: по программе "7-20-25" 164 западноказахстанские семьи обеспечены жильем, уменьшен налог на месячный доход для 67 тысяч граждан. Для будущих специалистов выделены 148 грантов, в текущем году начнем строительство 5 общежитий. Выделены 4,3 миллиарда тенге на 1242 микрокредита для развития малого бизнеса, – отметил аким области.

Безбарьерная зона доступа обеспечена в 1 032 объектах – школах, вокзалах и других зданиях. Еще 46 таких объектов планируется обустроить при поддержке областного филиала партии "Нур Отан". Специальные соцуслуги получают в регионе свыше 6 тысяч человек, также государством оказывается помощь свыше 12,6 тысячи многодетных семей.

По адресной социальной помощи нового формата поддержка оказывается 3,5 тысячи семей. Для 24 тысяч людей с ограниченными возможностями, из которых около 3 тысяч детей, выплачиваются пособия. 8 тысяч людей с ограниченными возможностями получили вспомогательные средства и специальные средства передвижения.

В прошлом году 32 тысячи детей из малообеспеченных семей получили материальную помощь на 204 миллиона тенге. Ежегодно для них проводятся акции "Дорога в школу" и "Забота". На школьную форму и одежду для 12 тысяч детей из малообеспеченных семей выделены 68 миллионов тенге. Отдыхом и оздоровлением в летних лагерях были охвачены 3,5 тысячи детей на сумму 45 миллионов тенге. Кроме того, во всех школах организовано горячее питание для 74 тысяч учащихся, из них половина учащихся начальных классов. За два последних года были выделены 338 грантов для получения выпускниками высшего и послевузовского образования по востребованным в регионе специальностям.

– В результате оптимизации расходов мы сэкономили полмиллиарда тенге. Эти деньги мы направим на поддержку многодетных мам. По результатам анкетирования и встреч последних двух недель, когда обратились порядка 2 тысяч многодетных семей, будут сделаны выводы и возможности оказания дальнейшей помощи. Так как есть вопросы, которые решаются на республиканском уровне. Созданные по поручению Президента страны рабочие группы уже работают на республиканском и местном уровнях, – пояснил аким ЗКО А. Кульгинов.

В текущем году будет традиционно продолжен проект "Мейірімді көктем", целью которого является поддержка многодетных и малообеспеченных семей, будет продолжен и в текущем году. По словам А.Кульгинова, все эти меры государственной поддержки направлены на улучшение социального самочувствия граждан, на поддержку социально уязвимых слоев населения.

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