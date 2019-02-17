Алтай Кульгинов проинформировал жителей области о росте основных экономических показателей и ходе реализации государственных и отраслевых программ в регионе.

В ЗКО отмечен рост по всем показателям социально-экономического развития региона. Об этом было заявлено в ходе отчетной встречи с населением акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым, где он озвучил основные итоги социально-экономического развития региона за 2018 год, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Алтай Кульгинов проинформировал жителей области о росте основных экономических показателей и ходе реализации государственных и отраслевых программ в регионе.

– В целом, по всем показателям 2018 года отмечен заметный рост. Объем валового регионального продукта составил 2,5 триллиона тенге. Активно осуществляются принятые государственные программы. Растут показатели в промышленной сфере, прирост в прошлом году составил 38,5 миллиарда тенге. В легкой промышленности производство выросло в 1,3 раза, готовых металлических изделий – в 1,7 раз. Растет и объем экспорта в обрабатывающей промышленности. За последние три года экспорт продукции вырос в 1,3 раза или на 46 млн. долларов США, мы на 7-м месте по республике, – сказал Алтай Кульгинов.

По Карте индустриализации введено 10 предприятий по импортозамещению на 10 миллиардов тенге с созданием 300 рабочих мест. По информации акима области, по итогам 2018 года в области наблюдается рост показателей в инвестиционных проектах, налоговых поступлениях в бюджет, в развитии малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, строительстве жилья, дорог, социальных объектов.

– За прошлый год построены 450 километров автомобильных дорог. В общем, за последние три года отремонтированы свыше 1 тысячи километров автодорог, – отметил аким области.

Также Алтай Кульгинов отметил важную роль в развитии области сельского хозяйства. В области ведется активная работа по увеличению площадей орошаемых земель, восстановлено 8 крупных ирригационных объектов. Также 1 миллион гектаров неиспользованных земель возвращены в государственную собственность.

Высокими темпами осуществляется газификация региона. Уровень газификации региона составил 95,4%. В этом году осуществляется газификация 20 населенных пунктов Казталовского и Теректинского районов. Чистая вода подведена за последние два года в 110 населенных пунктов, завершено строительство и введено в эксплуатацию 2 000 км водопроводных сетей.

В Уральске проведена реконструкция всех магистральных теплотрасс (1,5 млрд тг), а в Аксае завершена реконструкция наружных тепловых сетей протяженностью 29 км. По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева с 1 января 2019 года снижены тарифы на электроэнергию, тепло, водоснабжение, газ и услуги КСК.

Успешно проводятся реформы в сферах образования и здравоохранения, физической культуры и спорта, охране общественного порядка и безопасности населения. По программе "Цифровой Казахстан" реализуются свыше 40 проектов в различных сферах. Высокими темпами ведется внедрение инструментов "Smart City", действуют офис "Доступный акимат", СпецЦОН, Центр "Smart Uralsk", миграционный ЦОН и другие сервисы. К примеру, в рамках "Доступного акимата" сократились сроки выдачи актов выбора на земельные участки в 6 раз (с 3 месяцев до 12 дней). Область на 100% обеспечена интернетом.

В прошлом году реализовано около 60 социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Снижена доля неработающей молодежи до 3 процентов. Это самый низкий показатель по стране. Трудоустроены более 11 тысяч молодых людей. По программе "С дипломом в село" более 500 молодых специалистов получили рабочие места, льготные кредиты, жилье. В регионе действуют 9 коворкинг-центров, построены 50 многофункциональных спортивных площадок.

Активно реализуется программа "Рухани жаңғыру", которая имеет стратегическое значение в развитии страны. При содействии спонсоров и меценатов создано 166 проектов. В областном центре за счет средств меценатов (200 млн тенге) ведется строительство дома для людей с особыми потребностями.

– Мы не должны останавливаться на достигнутом и приложим все усилия, чтобы успешно решать все те задачи, которые ставит перед нами Глава государства Нурсултан Назарбаев, по повышению качества жизни населения, – отметил аким области.

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