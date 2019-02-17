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Спасатели Костанайской области вызволили из снежного плена 14 человек

В ходе работ использовалась спецтехника.

Фото : ДЧС ЗКО17 февраля 2019, 16:37

17 февраля 2019 года в дежурную службу ДЧС Костанайской области поступила информация, что на 60 км а/д Республиканского значения "Аркалык-Жезказган" в 15 км от поселка Жалгызтал оказались в снежном плену две легковых автомашины марки Toyota "Corolla" и "Газель", сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации ДЧС Костанайской области.

В салоне автотранспортных средств в общей сложности находилось 14 человек.

На место происшествия для оказания экстренной помощи выехала группа спасателей Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда подразделения города Аркалык в составе четырех человек на автомобилях повышенной проходимости.

Дорожники прочистили заметенный участок дороги, после чего спасатели отбуксировали застрявшую технику из снежного затора и успешно выбрались на очищенный участок дороги.

В сопровождении сотрудников СРАОСО автомобили с пассажирами благополучно прибыли в Аркалык.


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