Минобороны РФ завершает использование космодрома Байконур
В 2019 году ведомство перейдет на запуск исключительно с космодрома Плесецк.
Фото : pxhere.com17 февраля 2019, 17:26
Последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, сообщил в субботу в эфире "Эха Москвы" первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.
"В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сказал он.
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