Минобороны РФ завершает использование космодрома Байконур

В 2019 году ведомство перейдет на запуск исключительно с космодрома Плесецк.

Фото : pxhere.com

Последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, сообщил в субботу в эфире "Эха Москвы" первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов. "В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сказал он.

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