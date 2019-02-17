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Минобороны РФ завершает использование космодрома Байконур

В 2019 году ведомство перейдет на запуск исключительно с космодрома Плесецк.

Фото : pxhere.com17 февраля 2019, 17:26

Последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, сообщил в субботу в эфире "Эха Москвы" первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.

"В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сказал он.


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