Тринадцатилетний подросток вынес из горящего дома двух малышей

Состояние детей удовлетворительное, если не считать перенесенного испуга.

В субботу 16 февраля 2019 года в центр оперативного управления Департамента по ЧС города Шымкента поступила информация, что в микрорайоне Курсай Абайского района горит времянка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Огнеборцы, прибыв на место, приступил к ликвидации пожара. Общая площадь горения составила 60 кв. метров. В 18.30 пожар был локализован.

Позже выяснилось, что в доме находились трое детей, оставленные без присмотра взрослых.

Пожарные выяснили, что старшая дочь, увидев дым, испугалась и побежала за помощью к соседям. Сосед, тринадцатилетний подросток, попросил мать вызвать пожарный расчет.

Сам, не раздумывая, побежал к дому, где остались двое маленьких детей. Подросток вовремя вытащил девочку 2013 г.р. и мальчика 2015 г.р. из дома, окутанного дымом. Чуть позже весь дом охватил огонь.

Состояние детей удовлетворительное, если не считать перенесенного испуга.

Причины пожара выясняют специалисты.

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