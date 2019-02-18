В МОН прокомментировали информацию об отчислении шестилетних детей из детского сада

В соответствии с существующим стандартом дошкольного воспитания шестилетние казахстанцы должны получать образование в детсадах или в предшкольных классах школ.

В соцсетях появляются сообщения, что в некоторых регионах отчисляют воспитанников детских садов, которым исполнилось 6 лет в середине учебного года, сообщает Sputnik Казахстан.

В пресс-службе министерства образования и науки РК подчеркнули, что все дети, обучающиеся в дошкольных организациях, учатся и получают знания до их приема в первый класс.

Прием в первый класс семилетних детей, посещающих сейчас предшкольные классы и группы в школах и детских садах, будет вестись наравне с шестилетними детьми.

"Первого сентября в первые классы будут приниматься дети шести и семи лет - в соответствии с государственным общеобязательным стандартом дошкольного воспитания и обучения. Дети пяти- и шестилетнего возраста воспитываются и обучаются в группах дошкольной организации или в предшкольных классах школ", - пояснили в Минобразования Казахстана.

Предшкольная подготовка обязательна и прописана в 30-й статье закона об образовании.

Норма, исключающая отчисление дошкольников, регулируется 16-ым пунктом государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения. В ней четко прописано, что воспитанник детсада должен освоить объем знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующий данному уровню образования.

То есть, ребенок, зачисленный в дошкольную организацию, не должен быть отчислен из нее до приема в первый класс.

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