Эксперты: стопроцентной гарантии от гриппа нет

При этом исследования по вакцинации против гриппа показали снижение процента заболеваний.

В международной экспертной организации Cochrane, изучающей эффективность медицинских технологий, уверены, что снизить вероятность заражения гриппом можно с помощью своевременной вакцинации, однако, по мнению экспертов, в настоящее время нет средства, которое бы полностью исключало простудные заболевания - гарантий не даст ни прививка, ни витамины, ни лимоны, ни чеснок. Об этом в экспертной организации рассказали РИА Новости, подтвердив также мнение врачей о том, что антибиотики при гриппе и простуде не эффективны.

"Современная простуда вызвана вирусами, а антибиотики на них не действуют. Проведенное нами в 2013 году исследование показало, что антибиотики неэффективны для этих целей… Регулярное потребление витамина С не снижает количество заболеваний в целом, однако в ряде случаев облегчает симптомы и сокращает длительность болезни", - сказали в Cochrane, сославшись на проведенные ранее исследования.

Эхинацею, широко применяющуюся в США и Европе при простудных заболеваниях, эксперты также не считают эффективным средством лечения гриппа. Она показала "слабую эффективность" при клинических исследованиях и годится лишь для профилактики.

Ингаляции паром также нельзя считать средством лечения. Проведенное в 2017 году Cochrane исследование с привлечением 387 пациентов не подтвердило действенность этого способа.

Чеснок эксперты сочли хорошим профилактическим средством. Однако Cochrane отмечает, что в настоящее время не располагает достаточным количеством данных для окончательного научного подтверждения этой теории.

При этом исследования по вакцинации против гриппа показали снижение процента заболеваний с 2,3% у непривитых людей до 0,9% привитых. У детей вакцинация снижает заболеваемость с 18% до 4%.

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