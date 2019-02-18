Тренер высказался о потенциальном бое Али Балоева с Тищенко

Если бой с российским боксером состоится, Али во всей красе покажет казахстанский бокс.

Тренер казахстанского панчера Али Балоева рассказал о подготовке своего подопечного между боями, передает Zakon.kz.

Сагатбек Мусаханов уверен, что если бой с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко состоится, Балоев нокаутирует россиянина.

- Тренируется ли Али в межсоревновательный период?

- Али не отдыхает, между поединками он продолжает тренировочный процесс. Пока дата боя не определена, он бегает, играет в футбол и баскетбол - все время поддерживает форму.

- По силам ли Али нокаутировать Тищенко?

- Да, я считаю, что он вполне может это сделать. Али активно следит за карьерой Евгения, смотрит его бои, изучает слабые стороны. У него давняя мечта поквитаться с Тищенко за несправедливое поражение Василия Левита в финале Олимпиады. На данный момент Али уже созревший боксер, он жестко бьет, имеет выраженный нокаутирующий удар. И он обычно ничего не говорит зря.

- У Тищенко в профи тоже неплохая статистика: из трех побед две нокаутом.

- Ну и что? Я уверен в своем бойце, он отлично подготовлен и все равно перебьет Евгения. Если бой состоится, Али во всей красе покажет казахстанский бокс.

Евгений Тищенко в финале Олимпиады-2016 в Рио со скандалом победил казахстанца Василия Левита. Недавно соотечественник Левита Али Балоев вызвал российского боксера на бой. Менеджер Балоева отметил, что сам готов заплатить за этот бой.

Альберт Ахметов

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