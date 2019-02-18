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Какой должна быть молодежь по мнению Назарбаева

Образование, здоровье, патриотизм - главные качества молодого человека, по мнению главы государства.

Фото : liter.kz18 февраля 2019, 10:32

Президент Казахстана дал ряд советов подрастающему поколению, передает Zakon.kz.

Видеоинтервью размещено в паблике телерадиокомплекса Президента РК.

"Жизненные уроки делает человек для себя и из этого дает советы молодым. Наша молодежь сейчас общается со всем миром. Открыты пути, граница открыта. Учатся, где хотят, живут, где хотят. Смотрят. Увидели все - как у них там, как у нас. И поэтому, прежде всего, молодежь должна стремиться приобрести капитальное базовое образование. Не тратить в пустую молодость и возможности на всякие развлечения, оно придет потом", - сказал президент.

Первое, по словам, молодые люди должны быть образованными.

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Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 17 Фев 2019 в 7:13 PST

"Потому что конкуренция идет не только между странами, а между каждым человеком. И в этой конкуренции побеждает тот, кто обладает знаниями", - уверен глава государства.

Второе. Молодой человек должен на любой работе показать себя с лучшей стороны.

"Изучить эту работу и в маленьком своем коллективе добиться успеха и признания. И в-третьих, чтобы добиться успеха в этой жизни, нужно быть здоровым. Блюсти свое здоровье, заниматься им, не заниматься всеми теми вещамии, которые портят здоровье. И в-четвертых, я думаю, надо любить свою Родину, свой народ, быть патриотом. И служить ему, находясь внутри и вне страны", - сказал Назарбаев.

По его словам, если воспитать такого человека - страна и будущая молодежь будут защищены.


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