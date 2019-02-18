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Назначен новый советник министра и официальный представитель МВД

Им стал бывший заместитель руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК.

Фото : МВД РК18 февраля 2019, 12:12

18 февраля в МВД представили нового советника министра и официального представителя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на эту должность назначен Ораз Нұрділдә Серікұлы.

Нұрділдә Ораз окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Карагандинскую Академию МВД, Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, а также обучался по программе "Болашак" в США (Калифорния, Флорида), по специальности – журналист, юрист.

Ораз ранее работал корреспондентом, ведущим-редактором на республиканских телеканалах "Қазақстан", "31 канал", "Астана", занимал должности начальника Пресс-службы ДВД г. Астана, директора Департамента государственного языка и информации МВД, заместителя руководителя аппарата и официального представителя Генеральной прокуратуры РК, заместителя генерального директора телеканала "ОРТ-Евразия".

Министр Тургумбаев пожелал вновь назначенному советнику и официальному представителю – пресс-секретарю плодотворной деятельности.


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