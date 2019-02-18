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Изменены правила оформления приглашений на въезд иностранцев в Казахстан

Изменения внесены в связи с работой международного технологического парка "Астана Хаб". Так, для прохождения учебной практики или стажировки требуется ходатайство центральных исполнительных органов РК или "Астана Хаб" для прохождения обучения.

Фото : astanatimes.com18 февраля 2019, 12:54

Совместным приказом министра иностранных дел РК от 31 января 2019 года и министра внутренних дел РК от 1 февраля 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

Так, приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в МВД РК либо в некоммерческое акционерное общество государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту своей регистрации:

- для оформления приглашения на въезд в РК по частным делам:
документ, удостоверяющий личность;
заполненную в двух экземплярах таблицу по форме согласно приложению 3 к Правилам;
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

- для оформления приглашения юридического лица либо индивидуального предпринимателя:
заполненную в двух экземплярах таблицу;
копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, впервые обращающиеся в текущем году за оформлением приглашения, представляют:
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;
копию сертификата, подтверждающего регистрацию/аккредитацию юридического лица в соответствии с действующим правом МФЦА;
оригинал и копию свидетельства о регистрации участника в "Астана Хаб";
документ, подтверждающий полномочия представителя;
приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении иностранных туристов - копию лицензии на туристскую операторскую деятельность, выданную местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, или выписку из государственного реестра туристических агентов;
приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз с целью получения образования - копию лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью;
приглашающая сторона, ходатайствующая о приглашении получателя виз для лечения, медицинского обследования или консультаций - копию лицензии на медицинскую деятельность.

При обращении услугополучателя в госкорпорацию сведения о документах, удостоверяющих личность, сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документе, подтверждающем оплату услугополучателем в бюджет суммы государственной пошлины за выдачу уведомления (в случае оплаты через ПШЭП) и другие необходимые сведения, работник госкорпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Для оформления многократной визы деловой поездки - копия договора, контракта или письмо-подтверждение (ходатайство) акционерного общества "Национальная компания "KAZAKH INVEST" по участию в сотрудничестве в области индустриализации и инвестиций (за исключением этнических казахов, бывших соотечественников и граждан из списка экономически развитых, политически и миграционно стабильных государств, освобожденных от необходимости предъявления приглашения при оформлении виз;

Для прохождения учебной практики или стажировки - ходатайство центральных исполнительных органов РК или "Астана Хаб" для прохождения обучения по программам "Астана Хаб".

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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