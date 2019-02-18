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На Аль-Фараби в Алматы эвакуировали людей из крупного бизнес-центра

Специалистами проводится комиссионный осмотр здания.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 13:23

В Алматы людей эвакуируют из бизнес-центра на пр. Аль-Фараби, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, в настоящее время силы экстренных и оперативных служб города проверяют сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из банков, расположенных по проспекту Аль-Фараби.

"Согласно алгоритму действий в рамках первичных мер реагирования на подобного рода сообщения, проводится эвакуация персонала и посетителей банка. Экипажи дорожно-патрульной полиции осуществляют отвод транспортных средств. Специалистами проводится комиссионный осмотр здания. В этой связи, Департамент полиции Алматы призывает граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, корректировать маршруты своего передвижения, сохранять спокойствие и руководствоваться информацией исключительно из официальных источников", - сообщили в ведомстве.

Со слов очевидцев, людей эвакуируют из здания рядом с отелем Ритц-Карлтон и Esentai Mall.


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