Депутат бьет тревогу по поводу охватившей казахстанскую молодежь игромании

Среди подростков и молодежи увлечение азартными играми встречается до 4 раз чаще, чем среди взрослых.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам реализации молодежной госполитики депутат Артур Платонов призвал министерства здравоохранения и образования принять меры в виду масштабов распространения среди молодежи пагубного увлечения азартными играми, передает корреспондент Zakon.kz.

"Отдельного внимания заслуживает острейшая проблема, связанная с игровым бизнесом. Офисы букмекерских контор расположены повсеместно: и в жилых кварталах, и вокруг учебных заведений, общежитий, в непосредственной близости от школ. Если мы ограничиваем торговлю спиртным вблизи детских учреждений, то почему букмекерский бизнес подобных ограничений не имеет?" - задается он вопросом.

По его словам, пагубные последствия участия несовершеннолетних в азартных играх, формирование психологической зависимости, изменение картины мира, краха духовных и семейных ценностей, управление такими игроками, и, в конечном итоге, потерю их для общества, активно изучают зарубежные ученые.

"Установлено, что среди подростков и молодежи увлечение азартными играми встречается до 4 раз чаще, чем среди взрослых. К сожалению, в Казахстане, эта проблема глубоко не исследуется, потому приходится оперировать чужими фактами. В Российской Федерации данные по средним школам таковы: более 23% опрошенных в возрасте 15 - 16 лет имеют опыт участия в азартных играх, не связанных с сетью Интернет, на деньги или иное имущество. Опыт участия в азартных играх в сети Интернет имеют почти 27% опрошенных", - констатировал Платонов.

Мажилисмен добавил, что масштабы распространения пагубного увлечения азартными играми в Казахстане обязывают к системному исследованию и принятию мер.

"В СМИ приводят цифры, оценивающие численность играющих от 300 тысяч до миллиона человек. То есть, до 30% нашей молодежи, а оборот букмекерских компаний может достигать 250 млрд тенге. При этом ответственность за вовлечение и допуск граждан в возрасте до 21-го года в занятия азартными играми (пари на деньги, вещи и иные ценности) предусмотрена в административном кодексе и составляет штраф в размере всего трехсот месячных расчетных показателей", - сказал он.

Депутат указал, что проблема игромании среди детей и подростков достигла такого масштаба, что представители общественности, медорганизаций по инициативе партии "Нур Отан" провели круглый стол на тему: "Игромания в Казахстане: проблемы и пути решения".

"В ходе обсуждения родные и близкие пострадавших ребят, выносивших из дома последнее, рассказали о механизме разрушения личности и крахе семьи под воздействием заболевания, фактически деформирующего еще неокрепшую психику подростка. Одно из предложений - излечивать больных за счет тех, кто обогащается на них. Обращаю ваше внимание и на факт официального ввода увлечения азартными играми в Каталог заболеваний Всемирной организации здравоохранения. Считаю необходимым поступить аналогичным образом и признать игроманию заболеванием, а министерствам здравоохранения, образования и науки, разработать соответствующие программы, выработать методы лечения игромании, устранения психозависимости от нее", - заключил Платонов.

Оксана Скибан, Астана

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