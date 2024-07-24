Казахстанцев будут предупреждать о вреде игромании

Министерство туризма и спорта разработало эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается использовать следующие тексты предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари.

Чрезмерное увлечение азартными играми и пари для личности представляет собой серьезные риски и вред.

Зависимость: участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и неспособен прекратить играть.

участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и неспособен прекратить играть. Психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства.

стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства. Социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция.

ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция. Влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональную деятельность и учебу, снижая производительность и успеваемость.

Как отмечается в тексте, для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры и пари, а также обращаться за помощью к специалистам при первых признаках зависимости.

Эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх или пари





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.



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