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Продажу фиктивных больничных организовали два медработка в Астане

Помимо врача и старшей медсестры, задержана женщина, выполнявшая роль посредницы.

Фото : tOrange.biz18 февраля 2019, 15:10

Полицейские Астаны задержали двух медицинских работников городской поликлиники за продажу фиктивных листов временной нетрудоспособности. Стоимость больничного листа составляла из расчета 2500 тенге за один день, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"15 февраля текущего года в городской поликлинике по методу "контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

В полицейском ведомстве добавили, что в ходе осмотра рабочего места медработников, были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "обязательство о явке".

Полицейские Астаны предупреждают граждан о том, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность.


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