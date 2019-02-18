Продажу фиктивных больничных организовали два медработка в Астане

Помимо врача и старшей медсестры, задержана женщина, выполнявшая роль посредницы.

Полицейские Астаны задержали двух медицинских работников городской поликлиники за продажу фиктивных листов временной нетрудоспособности. Стоимость больничного листа составляла из расчета 2500 тенге за один день, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"15 февраля текущего года в городской поликлинике по методу "контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных", – сообщили в пресс-службе городского ДП.

В полицейском ведомстве добавили, что в ходе осмотра рабочего места медработников, были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "обязательство о явке".

Полицейские Астаны предупреждают граждан о том, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность.

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