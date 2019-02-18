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Мать младенца, оставленного на морозе, разыскивают полицейские

Благодаря оказанной вовремя помощи ребенок выжил.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 16:14

Полицейские Алматинской области разыскивают мать новорожденной девочки, оставленной на морозе в селе Тургень, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По информации, размещенной в социальных сетях, на пульт скорой помощи поступил вызов в село Тургень на улицу Кулмамбет, где возле магазина "Асар", местная жительница нашла ребенка, лежащего на снегу, завернутого в простыню, с перерезанной пуповинной. Медики прибыли оперативно и сумели вовремя оказать младенцу медицинскую помощь. Девочка осталась жива и была доставлена в роддом города Есика.

В ДП Алматинской области данный факт подтвердили и сообщили, что сейчас ведутся поиски матери обнаруженного ребенка.

"Сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери найденного ребенка. По указанному факту также проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 119 Уголовного законодательства Казахстана "Оставление в опасности", находящееся в производстве полицейских Енбекшиказахского района", – сообщили в пресс-службе областного ДП.


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