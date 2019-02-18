С конвейера "АЗИЯ АВТО" сошел 150-тысячный автомобиль

Каждый сотый житель Казахстана владеет автомобилем Усть-Каменогорского производства.

150-тысячным автомобилем усть-каменогорского производства стал кроссовер LADA XRAY Cross. Одна из наиболее ожидаемых новинок на конвейере завода сегодня выпускается в тестовом режиме. Старт серийного производства LADA XRAY с внедорожными характеристиками намечен на май 2019 года.

Открыв историю казахстанского автопрома 16 лет назад, "АЗИЯ АВТО" сохраняет за собой место отраслеобразующего предприятия. Команда холдинга "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО", производственным ядром которой является усть-каменогорский конвейер, реализует наиболее масштабные инвестиционные проекты в отрасли. Работа "АЗИЯ АВТО" генерирует основную часть налогооблагаемой базы казахстанского автопрома. Завод первым в отечественной автоиндустрии внедряет технологии Connected car и уже в текущем году завершит проект полной цифровизации производственного процесса.

В период с декабря 2002 года с конвейера крупнейшего казахстанского автозавода сошли 150 тысяч автомобилей на сумму 976 млрд тенге. Четыре из пяти легковых автомобилей выпущенных на территории республики, собраны работниками "АЗИЯ АВТО". За весь период деятельности в развитие производства и инфраструктуры холдингом "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" инвестировано $439 млн собственных средств.

Вклад предприятия в структуру ВВП Казахстана по итогам 2018 года увеличен в 2,2 раза – до отметки 92 млрд тенге, что соответствует 9% совокупного выпуска всех предприятий машиностроительного комплекса республики. В минувшем году "АЗИЯ АВТО" увеличил объемы производства на 60%, до 21,2 тыс. автомобилей. Благодаря достигнутой динамике казахстанский автопром вернул себе место самой быстрорастущей промышленной отрасли отечественной экономики.

Ерик САГЫМБАЕВ, президент АО "АЗИЯ АВТО":

Каждый сотый совершеннолетний житель Казахстана сегодня является владельцем автомобиля усть-каменогорского производства. Четыре из пяти отечественных автомобилей сделаны на мощностях "АЗИЯ АВТО". Наша команда искренне признательна каждому из 150 тысяч казахстанцев, сделавших выбор в пользу развития отечественного автопрома. Сегодня автопроизводство – наиболее динамично растущая отрасль реального сектора. Только в минувшем году "АЗИЯ АВТО" увеличил вклад в республиканский ВВП и уровень производительности вдвое. Это рост, который позволяет нам создавать рабочие места, расширять налогооблагаемую базу, внедрять новые для отечественной промышленности технологии Индустрии 4.0, и, конечно же, обеспечивать казахстанцев доступными, современными и комфортными автомобилями.

Средний уровень оплаты труда на заводе в 2018 году был поднят на 20% – до 221 тыс. тенге. Именно "АЗИЯ АВТО" выступает крупнейшим предприятием-налогоплательщиком в автопроме: на его долю приходится 55% отраслевых поступлений в бюджет республики. В 2018 году налоговые платежи завода выросли на 34% и превысили 4,1 млрд тенге. Совокупные налоговые отчисления группы "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" в казну государства за весь период деятельности составили 92 млрд тенге (~$492 млн).

В течение года на предприятии было создано 100 новых рабочих мест. Общая численность коллектива группы компаний "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" сегодня насчитывает свыше 5 тысяч сотрудников.

Рост объемов выпуска и повышение операционной эффективности позволяют команде завода планомерно наращивать уровень производительности. По итогам 2018 года производительность по добавленной стоимости была увеличена практически вдвое и достигла 51 млн тенге на одного работника.

Сегодня клиентам "АЗИЯ АВТО" доступны три десятка моделей пяти брендов. Только в течение минувшего года завод предложил казахстанцам 14 новых и обновленных моделей. Вслед за премьерой на Московском автосалоне начат выпуск новой LADA Granta. Стартовала сборка 6 моделей бренда УАЗ. На конвейер встали обновленные версии пяти моделей KIA: хэтчбека Picanto, седанов Cerato и Optima, вседорожников Sportage и Sorento. Кроме того, модельный ряд корейского бренда пополнил новый спортивный седан KIA Stinger. Поклонники кроссовера Skoda Kodiaq получили доступ к версии Sportline.

Линейка прицепов AZIA TRAIL, сконструированных инженерами завода, расширена до четырех модификаций.

Обновление производственного портфеля не осталось без внимания казахстанцев. Динамика спроса на модели "АЗИЯ АВТО" заметно опережает темпы рыночного роста: продажи предприятия по итогам 2018 года выросли на 35% и составили 17,2 тыс. автомобилей. 7 из 20 моделей-бестселлеров на рынке Казахстана производит усть-каменогорский конвейер. Среди них LADA 4x4 – самый продаваемый внедорожник в стране, LADA Granta – абсолютный лидер продаж в наиболее массовом B-сегменте, и LADA Vesta, занявшая место в первой тройке рыночных лидеров. Наиболее популярным универсалом на рынке остается LADA Largus. Свои позиции в TOP-20 продолжают усиливать LADA XRAY, KIA Sportage и KIA Rio, также выпускаемые в Усть-Каменогорске.

Рыночная доля завода по итогам 2018 года достигла исторического максимума в 30%: каждый третий покупатель нового автомобиля в стране сегодня предпочитает модельный ряд "АЗИЯ АВТО". В самой крупной нише казахстанского рынка, сегменте B, на долю завода приходится 64% суммарных продаж.

В 2019 году линейку "АЗИЯ АВТО" пополнят не менее 6 моделей четырех брендов.

Сегодня "АЗИЯ АВТО" является одним из лидеров среди предприятий автопрома на постсоветском пространстве в области цифровизации. В 2017 году завод первым и единственным в СНГ приступил к внедрению технологии "подключенного автомобиля" в серийном режиме. Интеллектуальная система BIPEK Contact, которой оснащаются автомобили LADA, выпускаемые в Усть-Каменогорске, позволяет владельцу дистанционно управлять личным транспортом с помощью смартфона, отслеживать его техническое состояние и целый ряд других параметров. В 2019 году телематической системой BIPEK Contact будет комплектоваться линейка брендов KIA и Skoda.

Еще более масштабная работа ведется командой "АЗИЯ АВТО" в части дигитализации производственного процесса. Все элементы производственной цепочки – от управления перемещением комплектующих до финансового планирования в 2019 году – будут автоматизированы на 100%.

Качественно новым этапом в развитии казахстанского автопроизводства станет запуск автопромышленного кластера, строительство которого холдинг "БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО" ведет на новой площадке в Усть-Каменогорске. В создание мощностей полного цикла и технопарка по выпуску автокомпонентов группой уже инвестировано свыше $70 млн собственных средств. Поставщиками роботизированного оборудования

строящегося производственного комплекса выступают компании-лидеры на глобальном рынке систем промышленной автоматизации.

Благодаря соглашениям, достигнутым с технологическим партнером и акционером проекта – альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi – новые мощности станут крупнейшим экспортоориентированным производством в несырьевом секторе отечественной экономики и наиболее масштабным машиностроительным производством в истории Казахстана.

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