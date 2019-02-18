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В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

19 февраля в Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, ветер западный, северо-западный 17-22 м/с.

Фото : ng72.ru18 февраля 2019, 16:58

В Мангистауской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

19 февраля в Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, ветер западный, северо-западный 17-22 м/с.

В Актау 19 февраля ожидаются метель, гололед, ветер северо-западный 15-20 м/с .

Вероятность шторма 90-95%.

19 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, юго-западный ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Шымкенте 19 февраля утром и днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане 19 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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