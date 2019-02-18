НАТО не возражает против поставок С-400 в Турцию - Эрдоган

Об этом президент заявил на телевидении.Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

В отличие от США, НАТО не имеет возражений против поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Нас (США) все время уговаривают, чтобы мы отказались от С-400. Но почему мы должны отказаться? Вы никаких шагов не предприняли (по продаже ЗРК Турции). А мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите", - сказал Эрдоган, выступая в городе Бурдур.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американских Patriot.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации Эрдогана, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что устанавливать С-400 в Турции начнут в этом октябре.

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