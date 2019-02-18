Что делают с подарками зрителей на "Поле чудес"

На Первом канале показали, что происходит с подарками после съемок программы.

В эфире Первого канала показали, что происходит со съедобными подарками от зрителей после окончания съемок программы "Поле чудес", сообщает Zakon.kz.

По сложившейся за много лет традиции участники телепередачи привозят ведущему Леониду Якубовичу домашние заготовки, консервы, выпечку, сувениры.

Оказалось, что все эти подарки не уносят за кулисы в музей "Поле чудес", а оставляют для гостей телестудии, чтобы они могли забрать еду с собой.

В соцсетях бурно отреагировали на видеозапись, подчеркнув, что не понимают ажиотажа гостей вокруг подарков. Некоторые пользователи отметили, что запись таких программ длится долго, а значит, гости из зрительного зала имеют полное право поесть после съемок.

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