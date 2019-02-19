Легендарный средневес восхитился Головкиным: Люди не понимают, кто истинный чемпион

Хаглер считает, что GGG вернул уважение дивизиону.

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер назвал казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) хорошим примером боксера старой закалки.

Легендарный американец считает, что такой чемпион, как GGG, вызывает уважение к его родному дивизиону.

"Я виделся с Геннадием и сказал ему, что рад видеть его в качестве чемпиона мира. Это возвращает уважение к моему дивизиону, он выглядит как чемпион, который пришел надолго. Современные чемпионы приходят и уходят, они вводят публику в заблуждение. Люди не понимают, кто же истинный чемпион. Они до сих пор считают, что Майк Тайсон - действующий чемпион мира", - с грустью рассуждает 64-летний Хаглер в интервью BoxingScene.

Хаглер с 1980 по 1987 год становился чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF, а с 1983 по 1987 удерживал эти титулы одновременно. В профи он выиграл 63 боя (52 нокаутом) и потерпел три поражения (все по очкам), а еще два поединка свел вничью. После завершения карьеры Хаглер пробовал себя в качестве актера и комментатора бокса.

36-летний Головкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда решением большинства судей проиграл во втором бою мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (51-1-2, 35 КО) и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO. До этого казахстанец 20 раз успешно защищал пояса чемпиона мира, повторив рекорд американца Бернарда Хопкинса.

Источник: Vesti.kz

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