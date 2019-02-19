Алматинец сдавал львенка в аренду для фотосессий

Майя теперь будет жить в зоопарке.

Львенка сдавал в аренду для фотосессий житель Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В Алматы развернулась настоящая спасательная операция. У местного жителя забирали льва. Мужчина сдавал зверя в аренду для фотосессий. О том, что животное находится в частных руках, узнали зоозащитники, и забили тревогу.

Завозить диких зверей в Казахстан запрещено, но хозяин уверяет: на питомца у него есть все документы. Правда, сотрудников природоохранной полиции слова не убедили. Льва в итоге забрали и отправили в зоопарк.

Все началось с объявления, которое попалось на глаза зоозащитникам: автор предлагал фотосессию с львенком. Полчаса за 30 тысяч тенге. Удивленные активисты позвонили по указанному номеру и записались на съемку.

Владимир Тепляков, директор общественного фонда "Senim-Meirim":

- Мы сыграли, как говорится, семейную пару. Зашли туда, увидели, что с львенком все нормально. Вполне резвый ребенок. Я не могу сказать, что он здоровый, конечно, но не было жестокого обращения настолько, насколько это могло быть.

Сотрудники природоохранной полиции и зоозащитники развернули в итоге целую спецоперацию по спасению африканского львенка. Нагрянули в дом, где проходила фотосессия с хищником.

Хозяин настаивал, что все разрешительные документы на дикое животное у него есть. Вот только показать их не смог. Оправдывался, что все необходимые бумаги дома, а здесь он просто в гостях.

Руслан Набиев, хозяин львенка:

- Я не знаю, почему все привязались. Почему к обезьянкам нет никаких претензий, которые фотографируются, везде по ресторанам? Со змеями, попугайчики, хомячки там. 10 на 10 сантиметров живут в этих клетках. Какие проблемы? Понять не могу.

А все потому, что частным лицам запрещено ввозить в Казахстан диких животных, говорят специалисты. Даже зоопарку приходится проходить немало инстанций, прежде чем привезти хищника из другой страны. А африканского льва тем более! Они находятся под защитой и занесены в Красную книгу.

Ангелина Котенко, зоолог:

- Согласно моей информации, Минсельхоз ни за 2018, ни за 2019 разрешение СИТЕС на ввоз львов частным лицам и также компаниям не давал. То есть львов согласно законодательству не завозили. Таскание львенка по фотосессиям приводит к тому, что львенок в конечном итоге умрет.

Майя, так зовут львенка, кажется, уже привыкла к общению с людьми. Она приехала в Казахстан из России месяц назад, рассказывает хозяин. Живет в обычном доме. Мужчина говорит: купил хищника в дагестанском зоопарке. Оформил все необходимые документы и привез в страну. На таможне никаких проблем не возникло.

Львицу передали в зоопарк. Котенка тщательно осмотрят ветврачи и возьмут необходимые анализы. Но уже сейчас ветеринарам ясно: животное не здорово.

Айбол Кудерин, зам. директора алматинского зоопарка по зооветеринарной части: - У львенка отмечается некоторое исхудание, отсталость в росте и начальная форма рахита. Это значит во время кормления, содержания этого животного, этого детеныша не соблюдался режим кормления, даваемые корма были неполноценные, т. е не были обогащены витаминами.

Майя теперь будет жить в зоопарке. Впереди у нее месяц карантина. Сотрудники обещают хороший уход за кошкой и сбалансированное питание. Ну а хозяин сможет вернуть животное только через суд, если докажет, что на львенка у него есть официальные документы.

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