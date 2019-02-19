Саакашвили доказал грузинское происхождение

Тема национальности Саакашвили в период его президентства постоянно оставалась актуальна.

Михаил Саакашвили рассказал о результатах генеалогического ДНК-теста. Исследование было проведено в США, которое показало, что политик оказался грузином "почти на 99%", передает "Новости-Грузия".

"Почти на 99% я оказался грузином и на 1% — греком. Этот тест точно определяет принадлежность твоих предков, как минимум, за последнюю тысячу лет. Не оказалось ни одной капли от другого населения региона. В соответствии с этим исследованием, Иран и Турция связаны с Грузией, из-за того, что в двух этих странах исторически много грузин. Выяснилось, что в течение многих веков мои предки вообще ни с кем не были смешаны, и я первым нарушил эту традицию, женившись на европейке", — написал Саакашвили.

При этом он отметил, что "уважает всех соседей и, конечно же, любит патриотов Грузии, представляющих все этносы". Саакашвили советует пройти ДНК-тест всем, "кто постоянно приписывает его к другим этносам" и уже после "оспаривать точную генетическую науку".

Тема национальности Саакашвили в период его президентства постоянно оставалась актуальна. В СМИ озвучивались предположения о том, что третий президент Грузии является армянином. Желтая пресса также не исключала, что Саакашвили может быть евреем или азербайджанцем.

Генеалогическое тестирование или Genealogical DNA Test невероятно популярно в Америке. Исследуя определенные части генома человека, этот ДНК-тест позволяет определить этническую группу, откуда идет его родословная. Такую услугу в США предлагают сотни частных лабораторий, цены в которых варьируются от 100 до 1 тысячи долларов.

Михаил Николаевич Саакашвили - грузинский и украинский государственный и политический деятель.

Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров "Революции роз", в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.

Глава наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины с 15 июня 2015 года, советник Президента Украины с 13 февраля 2015 года по 9 ноября 2016 года, председатель Совещательного международного совета реформ Украины с 13 мая 2015 года. Председатель Одесской областной государственной администрации (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). Активный участник и лидер протестов против режима Петра Порошенко на Украине с 2016 года.

26 июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили (находившегося в тот момент за границей) украинского гражданства, таким образом сделав его лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского. Однако сам Саакашвили, а также многие украинские и зарубежные политики не признают этого решения, ссылаясь на его незаконность. Страны Запада не препятствовали передвижению Саакашвили на своей территории. 10 сентября вернулся на территорию Украины.

8 декабря 2017 года задержан СБУ в Киеве; 11 декабря Печерский районный суд города Киева, отказался арестовывать Саакашвили на время расследования, и тот был выпущен на свободу. 12 февраля 2018 года депортирован с территории Украины, ныне проживает на родине жены в Нидерландах.

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