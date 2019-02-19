В Казахстане будут награждать адвокатов и юристов за оказание социальной юридической помощи

Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов инициируются Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов.

Правительство Казахстана своим постановлением от 8 февраля 2019 года утвердило Правила стимулирования государством за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи, передает Zakon.kz.

Правила утверждены в соответствии с законом об адвокатской деятельности.

Как следует из документа, стимулировать будут адвокатов и юридических консультантов, отличившихся высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных интересов клиентов при оказании комплексной социальной юридической помощи;значительным вкладом в развитие комплексной социальной юридической помощи.

При этом высокое профессиональное мастерство и значительный вклад адвокатов и юридических консультантов в развитие комплексной социальной юридической помощи определяются президиумом Республиканской коллегии адвокатов, коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов.

Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов также инициируются Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа, уполномоченного в сфере оказания юридической помощи.

Представления о награждении направляются в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.

Уполномоченный орган рассматривает вопрос о награждении, подготавливает необходимые документы и принимает в течение 10 календарных дней приказ о награждении.

Перечень и описание наград, форма наградного листа утверждаются уполномоченным органом.

Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

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