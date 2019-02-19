В Казахстане будут награждать адвокатов и юристов за оказание социальной юридической помощи
Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов инициируются Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов.
Правительство Казахстана своим постановлением от 8 февраля 2019 года утвердило Правила стимулирования государством за внесение значительного вклада в оказание комплексной социальной юридической помощи, передает Zakon.kz.
Правила утверждены в соответствии с законом об адвокатской деятельности.
Как следует из документа, стимулировать будут адвокатов и юридических консультантов, отличившихся высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных интересов клиентов при оказании комплексной социальной юридической помощи;значительным вкладом в развитие комплексной социальной юридической помощи.
При этом высокое профессиональное мастерство и значительный вклад адвокатов и юридических консультантов в развитие комплексной социальной юридической помощи определяются президиумом Республиканской коллегии адвокатов, коллегиальным органом управления палаты юридических консультантов.
Представления о награждении адвокатов, юридических консультантов также инициируются Республиканской коллегией адвокатов, палатами юридических консультантов, которые направляют соответствующие представления в кадровую службу центрального государственного органа, уполномоченного в сфере оказания юридической помощи.
Представления о награждении направляются в уполномоченный орган не позднее, чем за 2 месяца до празднования государственных, профессиональных, иных праздников и юбилейных дат.
Уполномоченный орган рассматривает вопрос о награждении, подготавливает необходимые документы и принимает в течение 10 календарных дней приказ о награждении.
Перечень и описание наград, форма наградного листа утверждаются уполномоченным органом.
Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
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