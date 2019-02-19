Алексей Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК
В связи с переходом на другую работу.
Фото : PrimeMinister.kz19 февраля 2019, 10:03
Алексей Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК, передает Zakon.kz.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Цой Алексей Владимирович освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу", - сообщается на сайте премьер-министра РК.
Алексей Цой занимал должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан с 17.02.2017 года.
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