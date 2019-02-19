Алексей Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК

В связи с переходом на другую работу.

Фото : PrimeMinister.kz

Алексей Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК, передает Zakon.kz. "Постановлением Правительства Республики Казахстан Цой Алексей Владимирович освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу", - сообщается на сайте премьер-министра РК. Алексей Цой занимал должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан с 17.02.2017 года.

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