Количество зарубежных компаний в РК выросло на 9%

Интеграционные процессы способствуют притоку капвложений — объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 8% за год.

К концу января 2019 года количество иностранных юрлиц достигло 25,4 тыс., увеличившись на 8,9% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

При этом доля действующих юрлиц составила 58,8%, или 14,9 тыс., на 2 тысячи больше, чем годом ранее. В 2017 году количество действующих иностранных компаний составляло 12,9 тыс.

Как отмечается, наибольшую активность традиционно проявляют малые иностранные предприятия: их доля составляет 98,1% от общего количества зарегистрированных и 97,1% — от общего количества действующих зарубежных юрлиц.



На конец января 2019 года наибольшая доля действующих иностранных предприятий в разрезе отраслей приходится на оптовую и розничную торговлю: 45% (6,7 тыс.), что, впрочем, на 0,2 п. п. меньше, чем годом ранее.

На втором месте строительство: 10,4%, или 1,5 тыс. — на 0,2 тыс. больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Замыкает тройку лидеров профессиональная, научная и техническая деятельность: 1 тыс. (+11,3 год к году), удельный вес — 6,8%.



Количество иностранных юрлиц, филиалов и представительств с совместной формой собственности на конец января 2019 года достигло 12,3 тыс., из них 7 тысяч — действующие. Большую часть составляют филиалы российских компаний: почти 5 тысяч, из них доля действующих юрлиц — 61,8%. На втором месте Турция: 911 компаний, доля действующих — 45,4%. В тройку лидеров вошёл также Китай: 800 предприятий, доля действующих юрлиц — 56%.

При этом отмечается, что среди иностранных предприятий наибольшая доля действующих филиалов и представительств — у Нидерландов: 86,2% из 276 зарегистрированных юрлиц.

Одновременно с ростом числа действующих иностранных компаний в РК фиксируется и увеличение объемов ПИИ в экономику страны. Так, за январь–сентябрь 2018 года объём ПИИ достиг 17,3 млрд долларов США — на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Крупными странами-инвесторами являются Нидерланды (4,7 млрд долларов), США (3,9 млрд долларов), Россия (1,2 млрд долларов), Китай (1,2 млрд долларов) и Республика Корея (0,3 млрд долларов).

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