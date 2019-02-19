Фильм "Тобол": казахстанский десант в российском кино

Предпоказ картины в Казахстане прошел на день раньше презентации в России.

Большая команда казахстанских кинематографистов приняла участие в съемках российского фильма "Тобол", передает Zakon.kz

Российский фильм "Тобол", выходящий в прокат 21 февраля, основан на реальных исторических событиях начала XVIII века. Режиссером выступил Игорь Зайцев ("Каникулы строго режима", сериал "Диверсант. Конец войны"). Но не обошлось и без художественного слова.

Первыми зрителями фильма "Тобол" 18 февраля стали журналисты, блогеры и деятели кино в Алматы. Предпоказ для российских журналистов и кинематографистов пройдет 19 февраля в Москве и 20 февраля в Санкт-Петербурге. В фильме, помимо казахстанцев, сыграли российские актеры Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце и другие.

По сюжету губернатор Сибири Матвей Гагарин пытается услужить китайским императорам, чтобы те не перекрыли торговые караваны, и соглашается воевать на их стороне с джунгарами. Но царь Петр I запрещает воевать на Востоке, так как страна продолжает войны на Западе. Но Гагарин идет на хитрость, рассказывает про золото торгового города Яркенда в Кашгарии и золотых месторождений реки Раскемдарьи. Петр приказывает снярядить экспедицию 1714-1716 годов во главе с полковником Иваном Бухгольцем.

Молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин также по указу царя Петра I отправляется в первую столицу Сибири Тобольск в составе этой экспедиции. Здесь Иван встречает свою любовь — Машу Ремезову, дочь известного историка Сибири Семена Ремезова. Основанную Бухгольцем на Иртыше Ямышевскую крепость осаждают полчища джунгар, поскольку она построена прямо на границе с их владениями.

Наиболее впечатляющими в фильме оказались экшн-сцены, созданием которых занималась большая команда из Казахстана– 40 каскадеров из Nomad Stunts. Также в фильме приняли участие два наших актера Даулет Абдыгапар и Еркебулан Дайыров.

Знаменитый казахстанский каскадер, актер и настоящая легенда, основатель команды Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов сам был постановщиком трюков, снимал экшн, актеров. Тимур Джанышев был fight-мастером отвечал за боевые сцены, Алмас Салтанбаев был horse-мастером отвечал за трюки с лошадями, работала большая команда каскадерской группы Nomad Stunts.

"Съемки были тяжелые. В самый холод попали, был мороз. На тот момент мы как раз закончили съемки в Индии, попали из жары в холод. Пока готовили актеров, было сложно, но мы не жаловались. Через какое-то время началось потепление, слякоть, начались другие проблемы– снизу лед, сверху грязь. Затратили много сил, но получились очень хорошие кадры. Нам дали некоторое время, чтобы добавить некоторые сцены, снять еще интереснее", - рассказал Жайдарбек Кунгужинов.

Все трюки с актерами готовили в Казахстане, потом дорабатывали на месте съемок под российским Тобольском. Специально для фильма построили большие декорации, целый городок.

"Мы поехали большой группой, привезли с собой полностью оборудование, лошадей, часть спецэффектов - например, рубили мосты навесные. Работала большая команда наших специалистов, умеющих делать хорошие трюки в кино", - поведал Жайдарбек Кунгужинов.

Во время съемок никто не пострадал. Кунгужинов признался, что были незначительные травмы, ушибы, так как стреляли из пушек, переворачивались, падали с лошадей, драки были на скользком снегу и льду. Но профессионалы знают, как избежать увечий, поэтому ничего страшного со здоровьем не случилось ни у кого.

Еркебулан Дайыров признался, что было много экстремальных моментов во время съемок.

"Трюки и бои сам делал. Однажды Жайдарбек Кунгужинов предложил сделать трюк, надо было запрыгнуть сзади на лошадь, убить человека и упасть вместе с ним. Я дважды провалился между лошадьми, упал несколько раз. Но в итоге приноровился, и трюк нормально получилось. Адреналин во время съемок зашкаливал. Благодарю Жайдарбека Кунгужинова за то, что предложил меня режиссеру Игорю Зайцеву. Как все актеры прошел через кастинг, были пробы, они меня утвердили. Я счастлив, что поработал с такими профессионалами на одной площадке", - сказал Еркебулан Дайыров.

Наш актер сыграл в фильме "Тобол" джунгарского наместника Зайсанга Онхудай. По фильму его персонаж позиционируется как отрицательный.

"В каждом образе есть частичка моей жизни, моего характера. Он – герой своей страны, защищал свою территорию, как лев свою территорию. У него были свои интересы. Он жесткий, настоящий воин, хороший полководец. Если бы не завладел эмоциями, не ошибся бы. Должна была быть трезвая голова, он слишком любил воевать", - сказал Еркебулан Дайыров.

Все на проекте были в восторге от работы казахстанцев, каскадеров, которые любят свою профессию.

К слову, работа в фильме "Тобол" – не самые масштабные съемки для казахстанских каскадеров Nomad Stunts. Недавно они прилетели из Новой Зеландии, где участвовали в съемках фильма Disney "Мулан". Подготовка к мировому проекту была серьезной, готовили актеров, менялись планы, была задача– сделать зрелищно, тем более, что съемки проходили там, где вся эта история случилась по сюжету. Выход "Мулана" на мировые экраны ожидается в 2020 году. Это будет игровой фильм-сказка на основе одноименного мультфильма. Казахстанцы были дублерами, Жайдарбек Кунгужинов был на площадке одновременно актером и horse-тренером, готовил лошадей для трюков и актеров.

Ближайший проект Nomad Stunts в Болливуде, далее их ждет работа в проекте Netflix в Чехии, в России идут переговоры по двум проектам. Также казахстанские каскадеры примут участие в современном фильме в Южной Африке.

"После того, как мы снимались в "Неудержимом-2", нас пригласили в ЮАР. И будет еще один голливудский проект в Новой Зеландии. Отдыхать некогда. Но мы не устаем, привыкли. Когда сидишь дома неделю или две, уже хочется снова окунуться в работу, организм привык к нагрузкам, нельзя расслабляться", - сказал Жайдарбек Кунгужинов.

Альберт Ахметов

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