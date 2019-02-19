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Queen выступит на церемонии вручения Оскар

Американская киноакадемия опубликовала в Twitter видео выступления Queen и Adam Lambert.

Фото : RuPoint.cz19 февраля 2019, 10:39

Легендарная группа Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар", сообщает РИА Новости.

Американская киноакадемия опубликовала в Twitter видео, сопроводив запись вступительными словами хита Bohemian Rhapsody, который прогремел в мире с новой силой благодаря одноименному фильму: Is this the real life? Is this just fantasy? ("Это настоящая жизнь? Это просто фантазия?"). На кадрах показано выступление проекта Queen + Adam Lambert на церемонии.

Картина Брайана Сингера "Богемская рапсодия" о жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри, роль которого исполнил Рами Малек, претендует на пять "Оскаров".


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