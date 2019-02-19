Открытие цифрового и миграционных ЦОНов запланировано на 2019 год

За 2018 год в электронном формате населению оказано 30 млн госуслуг.

На заседании правительства РК министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал об итогах цифровизации за 2018 год и о предстоящей работе в этом плане на текущий период, передает корреспондент Zakon.kz.

"В целом, по цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, уже имеется экономический эффект в размере 218 млрд тенге. Количество созданных за счет цифровизации новых рабочих мест составляет более 43 тысяч единиц. Но главным результатом 2018 года можно считать то, что все рабочие процессы налажены, зоны ответственности госорганов четко распределены, у национальных и частных компаний появилось видение предстоящей работы", - сказал он.

Глава ведомства выразил убежденность, что в текущем году экономический эффект от внедрения новых технологий будет "еще более осязаемым".

Абаев напомнил, что госпрограмма "Цифровой Казахстан" реализуется по пяти ключевым направлениям и включает в себя 17 инициатив и 120 мероприятий.

"В 2018 году весь перечень запланированных мероприятий, а именно 20 наименований, были полностью выполнены", - отметил он.

Министр по отдельности остановился на каждом из направлений. В частности, он сообщил, что по первому направлению "Цифровизация отраслей экономики" благодаря применению элементов Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов увеличена производительность труда в среднем на 10%, достигнута экономия электроэнергии до 33% на отдельных производствах; увеличен коэффициент использования оборудования до 50%.

"В рамках цифровизации агропромышленного комплекса в 14 пилотных хозяйствах страны внедрены элементы точного земледелия. Это позволило снизить затраты фермеров в среднем на 15-20% и повысить урожайность в 2,5 раза. В 2019 году планируется доведение числа "смартферм" до 500 хозяйств", - проинформировал глава МИК РК.

Также в рамках направления "Переход на цифровое государство" ведутся следующие работы.

"На сегодня цифровизацией охвачены все уровни сферы образования. 64% всех дошкольных организаций принимают заявки в электронном виде. В 94% школ ученики пользуются электронными дневниками и журналами. В целом, цифровизация системы образования позволила сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами более чем на 30%. В рамках цифровизации здравоохранения на безбумажные медицинские документы переведены 99,2% организации здравоохранения", - сообщил министр.

В настоящее время 16,3 млн граждан Казахстана имеют региональные электронные паспорта здоровья. Вдвое сокращены визиты к врачу и "живые" очереди в поликлиниках. В 2,5 раза сокращено время на получение результатов исследований. В 2019 году планируется довести уровень обеспечения электронными паспортами здоровья до 100%.

"В рамках цифровизации социально-трудовой сферы успешно функционирует электронная биржа труда. В результате вдвое сокращен процесс трудоустройства, а сама процедура стала прозрачной", - добавил он.

Кроме того, продолжаются работы по переводу госуслуг в электронный формат. В настоящий момент автоматизировано 506 госуслуг (67,3%) из 752-х. На 40% сокращены сроки оказания услуг. В среднем с 12 до 7 дней. При этом на 60 млн единиц справочной документации сокращен бумажный оборот.

"За 2018 год населению оказано 30 млн госуслуг в электронном формате. Открыты 3 миграционных, 8 специализированных, 16 цифровых ЦОН-ов, запущен сбор биометрических данных в Алматы и Астана", - уточнил министр.

По его данным, на 2019 год запланирован перевод 80% госуслуг в электронный формат, а также открытие дополнительно 1 цифрового и 5 миграционных ЦОНов.

Наряду с этим по госпрограмме идет работа по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию "Умных городов" и направлениям "Цифровой "Шелковый путь" и "Развитие человеческого капитала" ведутся работы по повышению уровня цифровой грамотности каждой категории населения.

Оксана Скибан, Астана

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