Десять миллиардов выделят на льготное автокредитование в Казахстане

8 млрд тенге направят на льготное автокредитование, а 2 млрд тенге - на лизинговое финансирование.

На заседании правительства РК поддержано постановление по льготному автокредитованию в целях поддержки отечественных автопроизводителей. О ключевых параметрах этой программы автокредитования рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил Касымбек, программа льготного автокредитования была запущена в 2015 году.

"Она направлена на льготное кредитование легковых автомобилей и лизинговое финансирование коммерческой техники. В период с 2015 - 2018 годы в рамках данной программы выделено 40 млрд тенге, их них на автокредитование - 34 млрд тенге, на лизинг - 6 млрд тенге. Данные средства позволили реализовать 13 992 транспортных средств на сумму 65,9 млрд тенге, в том числе в кредит 13 245 легковых автомобилей на сумму 56,4 млрд тенге, в лизинг 747 коммерческой техники на сумму 9,5 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, в целях поддержки отечественных автопроизводителей, а также для обеспечения доступного кредитования населения предлагается продолжить практику применения данного инструмента.

"В текущем году планируется выделить бюджетное финансирование АО "НУХ "Байтерек" в размере 10 млрд тенге путем льготного финансирования банков второго уровня. 8 млрд тенге из которых будут направлены на льготное автокредитование по номинальной ставке 4% годовых. Эффективная не более 7,5% с учетом затрат на страховку и оформление в залог на срок не более 7 лет, стоимость авто не должно превышать 15 млн тенге, а 2 млрд тенге на лизинговое финансирование - по ставке 4% годовых на срок от 3 до 5 лет, первоначальный взнос 30% от стоимости предмета лизинга коммерческой техники", - проинформировал министр.

Он добавил, что при первичном освоении средств планируется реализация более 2 тысяч автомобилей.

"В последующие годы за счет револьверности средств показатель по реализации отечественных автомобилей по программе достигнет в среднем 400-500 авто в год. Предоставление бюджетного кредита в течение 18 лет позволит обеспечить в автомобилестроении: создание более 360 рабочих мест; получение дополнительных объемов реализации продукции на общую сумму 33,7 млрд тенге; суммарный объем производства порядка на 8 128 авто; увеличение объемов налоговых и других обязательных платежей в бюджет страны на сумму более 9,3 млрд тенге", - указал Касымбек.

Как сообщил глава МИИР РК, представленным проектом постановления утверждаются основные условия бюджетного кредитования.

"АО "НУХ "Байтерек", который согласован министерствами финансов, юстиции, национальной экономики без замечаний. Погашение основного долга по кредиту осуществляется равными долями 2 раза в год с 2025 года по истечении льготного периода, который составляет 6 лет. Финансовые средства для реализации проекта предусмотрены в госбюджете и проект не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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