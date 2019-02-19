Тургумбаев о времянках: Безопасность жилья должна возлагаться на самих граждан

Пожарных не хватает на все население Казахстана, чтобы с каждым проводить профилактическую работу - новый глава МВД.

Фото : Радио Азаттык

Новый министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах правительства призвал казахстанцев соблюдать элементарные требования противопожарной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz. "Есть у нас план мероприятий по противопожарной безопасности. Он сейчас работает. Но дело в том, что сейчас очень много времянок, очень много используют такое печное отопление, которое не соответствует требованиям противопожарной безопасности. На сегодняшний день просто пожарных не хватает на все население Казахстана, чтобы с каждым проводить профилактическую работу", - пояснил он. По его слова, люди должны соблюдать элементарные требования противопожарной безопасности. "Это вопрос безопасности самих граждан. Граждане, в первую очередь, должны заботиться о себе и о своих детях. Всегда почему-то считают, что виновато государство и госорганы. Да, действительно, мы - орган по контролю за противопожарной безопасностью. Но в то же время безопасность своих детей, своего жилища, какое печное отопление, какое используется топливо и все остальные отсюда вытекающие последствия - это должно возлагаться на самих граждан", - считает Тургумбаев. Оксана Скибан, Астана

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