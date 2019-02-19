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Умер герой легендарного фото об окончании Второй мировой войны

Он прожил в браке со своей партнершей по снимку около 70 лет.

Фото : regnum.ru19 февраля 2019, 12:32

В США ушел из жизни Джордж Мендонса — герой легендарного снимка, посвященного окончанию Второй мировой войны, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт телеканала CBS.


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