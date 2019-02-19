Умер герой легендарного фото об окончании Второй мировой войны

В США ушел из жизни Джордж Мендонса — герой легендарного снимка, посвященного окончанию Второй мировой войны, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт телеканала CBS.

Мендонса — тот самый моряк, который поцеловал медсестру после того, как на Таймс-сквер (Нью-Йорк, США) прозвучало объявление, что Япония объявила о капитуляции. Мужчине было 95 лет, 17 февраля 2019 года он попал в больницу города Мидлтаун (штат Род-Айленд, США). Он прожил в этом населенном пункте со своей женой и партнершей по снимку около 70 лет.

Фотография была сделана Альфредом Эйзенштадтом 14 августа 1945 года. Женщиной, которую поцеловал Джордж Мендонса была Грета Циммер Фридман, которая в тот момент работала ассистентом стоматолога и поэтому была одета в форму медсестры. Издание отмечает: прошли годы, прежде чем герои фото стали парой, женщина ушла из жизни в 2016 году в возрасте 92 лет.

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) - война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 % населения Земного шара).

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.