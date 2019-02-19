"Не вижу смысла": экс-актера с татуировкой на лице задержали в Алматы

Подозреваемый в серии мошенничеств молодой человек снимался в драматических фильмах.

В Алматы задержан молодой человек с яркой приметой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Задержанный, 1998 года рождения, имеет яркую примету: на лице у него выбита татуировка с надписью "не вижу смысла". Как установлено, молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.

"Как видно, гр.А. на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил ряд уголовных правонарушений. 21-летний подозреваемый был задержан сотрудниками нашего подразделения после череды заявлений от граждан: в основном он обманывал несовершеннолетних. Как правило, входил в доверие ранее знакомых подростков-школьников. В одном из эпизодов подозреваемый, встретив во дворе знакомого 15-летнего юношу, в ходе беседы уговорил вынести ноутбук якобы для скачивания видео. Введя жертву в заблуждение, злоумышленник зашел в магазин, расположенный в этом же дворе и, выйдя через сквозной проход, скрылся в неизвестном направлении. Ноутбук он продал за 15 тысяч тенге. В другом случае он у девушки-подростка забрал сотовый телефон. Вырученные от продажи деньги злоумышленник тратил на личные нужды", - сообщил начальник отдела полиции при Управлении полиции Ауэзовского района подполковник Дидар Аханов.

Досудебное расследование в отношении подозреваемого проводится по ст.190 ч. 2 п. 2 УК РК.

"В связи с неоднократностью совершения противоправных деяний, просим жителей мегаполиса, кто мог пострадать от указанного лица, сообщить по телефонам: 298-53-70; 298-53-71 и 298-53-72. К слову, гражданин А. - бывший актер, успевший сняться в двух драматических картинах", - уточнил Дидар Аханов.

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