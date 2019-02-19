"Роскосмос" отправит туристов в полеты по маршруту Гагарина

Полет на борт станции состоится до конца 2021 года.

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о старте проекта для космических туристов на своей официальной странице в Twitter, передает Zakon.kz.

"Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС. Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса", - говорится в сообщении главы "Роскосмоса".

Также отмечается, что Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.

Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.

Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 февраля 2019 г.

По информации РБК, о программе полета по "гагаринскому" маршруту "Роскосмос" впервые объявил месяц назад, в январе. "Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов", - говорил он. Госкорпорация на тот момент уже начала переговоры с потенциальными партнерами, "которые заинтересовались такой возможностью", - отмечал глава "Роскосмоса". Увеличить производство космических кораблей "Союз" для туризма "Роскосмос", по словам Рогозина, сможет после 2020 года. Подобные проекты, по оценкам экспертов компании, принесут ей "сотни миллионов долларов в год". Первым туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито, заплативший за полёт 20 млн долларов. Пятый космический турист Чарльз Симони летал в космос дважды, заплатив за первый полёт 25 млн, а за второй - 35 млн $.

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