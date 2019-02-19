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"Роскосмос" отправит туристов в полеты по маршруту Гагарина

Полет на борт станции состоится до конца 2021 года.

Фото : Itmo.News19 февраля 2019, 15:07

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о старте проекта для космических туристов на своей официальной странице в Twitter, передает Zakon.kz.

"Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС. Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса", - говорится в сообщении главы "Роскосмоса".

Также отмечается, что Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.


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