"Роскосмос" отправит туристов в полеты по маршруту Гагарина
Полет на борт станции состоится до конца 2021 года.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о старте проекта для космических туристов на своей официальной странице в Twitter, передает Zakon.kz.
"Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС. Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса", - говорится в сообщении главы "Роскосмоса".
Также отмечается, что Роскосмос и компания Space Adventure подписали контракт об осуществлении краткосрочных полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.
Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 февраля 2019 г.
Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса. https://t.co/4uIZUJwYWB
По информации РБК, о программе полета по "гагаринскому" маршруту "Роскосмос" впервые объявил месяц назад, в январе.
"Орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина - хорошая тема для туристов", - говорил он. Госкорпорация на тот момент уже начала переговоры с потенциальными партнерами, "которые заинтересовались такой возможностью", - отмечал глава "Роскосмоса".Увеличить производство космических кораблей "Союз" для туризма "Роскосмос", по словам Рогозина, сможет после 2020 года. Подобные проекты, по оценкам экспертов компании, принесут ей "сотни миллионов долларов в год".
Первым туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито, заплативший за полёт 20 млн долларов. Пятый космический турист Чарльз Симони летал в космос дважды, заплатив за первый полёт 25 млн, а за второй - 35 млн $.
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