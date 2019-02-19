Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Половина моя: трактор разорвало на две части после столкновения в Алматы

В результате ДТП пострадал пассажир Great Wall, его госпитализировали.

Фото : zakon.kz19 февраля 2019, 16:11

Крупное ДТП с участием трактора и пикапа случилось в Алматы, передает Zakon.kz.

ДТП произошло на улице Бекмаханова недалеко от поворота в микрорайон Первомайский. По словам водителя трактора, он выезжал с прилегающей территории на улицу Бекмаханова и собирался повернуть в западном направлении. Как только он начал маневр, в трактор въехал Great Wall.

Со слов водителя Great Wall, он двигался в среднем ряду в восточном направлении, а трактор резко выехал на дорогу и намеревался поехать прямо.

От удара трактор разорвало на две части: переднюю часть с двигателем оторвало. В итоге, многотонная машина перевернулась и осталась лежать, а пикап уткнулся в бордюр.

В результате ДТП пострадал пассажир Great Wall, его госпитализировали.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты