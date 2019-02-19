В Астане 13-летний мальчик ушел на каток и пропал без вести

Ребенок ушел из дома в минувшую субботу, 16 февраля.

В Астане несколько дней ведутся поиски 13-летнего мальчика, передает Zakon.kz.

Информация о пропаже Бакдаулета Омирхана, 09.01.2006 года рождения, распространяется в соцсетях. Ребенок ушел из дома в минувшую субботу, 16 февраля, и домой не вернулся, телефон отключен.

Родители мальчика обратились в полицию в тот же день. С их слов, он пошел на каток. Последний раз был замечен в жилом массиве "Железнодорожный".

Приметы ребенка: глаза карие, на лице родинки, худощавый, незаметный шрам на левой щеке. Был одет в темно-синюю куртку, черную шапку-ушанку с серым мехом, сапоги черные, серые джинсы.

Сейчас для поисков ребенка ищут добровольцев.

"Астана! Нужна помощь добровольцев для поиска мальчика на 40 станции. Нужны лыжи, палки скотч широкий и люди, людей не хватает. Мы вчера прошли все колодцы, степь, но нас мало, полиции нет( МЧС так и не появились, солдат дали всего на час, и то по просьбе волонтеров. Приезжало ТВ и попали именно на тот момент, когда были солдаты, и теперь люди думают, но на самом деле людей не хватает. Солдаты были всего час, мы с утра до ночи. В основном одни женщины, мужчин мало. Огромная просьба, кто может присоединиться пожалуйста помогите", - написала в Facebook Гульсан Мауина.

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