13-летний мальчик пропал в Актюбинской области

Фото: Zakon.kz

Департамент полиции Актюбинской области разыскивает 13-летнего Адила Назенова, который 9 января ушел из дома и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Приметы мальчика: одет в куртку цвета хаки, черные брюки, белую однотонную кофту, черные кроссовки. Школьник ушел без шапки. Фото: Instagram/ztz_04_aktobe Всех, кто владеет информацией, просим звонить по телефонам "102" или 8771 785 10 58. Ранее двое суток искали спасатели и волонтеры 11-летнего жителя Актау. 20 декабря стало известно, что мальчика нашли и передали родителям. Читайте также Лавина парализовала движение на трассе Усть-Каменогорск – Алтай

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