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13-летний мальчик пропал в Актюбинской области

поиск пропавшего мальчика Фото: Zakon.kz
Департамент полиции Актюбинской области разыскивает 13-летнего Адила Назенова, который 9 января ушел из дома и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Приметы мальчика: одет в куртку цвета хаки, черные брюки, белую однотонную кофту, черные кроссовки. Школьник ушел без шапки.

пропал мальчик

Фото: Instagram/ztz_04_aktobe

Всех, кто владеет информацией, просим звонить по телефонам "102" или 8771 785 10 58.

Ранее двое суток искали спасатели и волонтеры 11-летнего жителя Актау. 20 декабря стало известно, что мальчика нашли и передали родителям.

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