Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Так, в Туркестанской области 20 февраля местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель.
Казгидромет распространил информацию о штормовом предупреждении в нескольких регионах Казахстана, передает Zakon.kz.
Так, ночью 20 февраля в Мангистауской области местами сохранится метель, гололед, ветер северо-западный 15-20 м/с.
В Актау ночью 20 февраля сохранится гололед. Вероятность шторма 90-95%
20-22 февраля в Кызылординской области ожидаются местами туман, гололед, утром и днем 20 февраля местами ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 95-100 %
В Туркестанской области в это же время местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель, на большей части области ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с.
В Шымкенте ожидаются временами сильные осадки, ветер юго-западный, западный 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.
В
Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!