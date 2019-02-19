Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Так, в Туркестанской области 20 февраля местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель.

Казгидромет распространил информацию о штормовом предупреждении в нескольких регионах Казахстана, передает Zakon.kz.

Так, ночью 20 февраля в Мангистауской области местами сохранится метель, гололед, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Актау ночью 20 февраля сохранится гололед. Вероятность шторма 90-95%

20-22 февраля в Кызылординской области ожидаются местами туман, гололед, утром и днем 20 февраля местами ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %

В Туркестанской области в это же время местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель, на большей части области ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с.

В Шымкенте ожидаются временами сильные осадки, ветер юго-западный, западный 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

В

Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

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