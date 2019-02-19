Режиссер Руслан Акун : Голливуд учится у азиатского кино

Новые цифровые технологии сделали процесс съемок фильмов демократичным.

Режиссер Руслан Акун родился в киргизском городе Нарын. Учился в Американском университете в Кыргызстане, окончил Школу визуального искусства (Нью-Йорк), магистратуру киношколы при Университете Южной Калифорнии. А теперь радует казахстанцев новыми фильмами, среди которых завоевавший сердца зрителей "В поисках мамы". Перед выходом в прокат его новых работ "В поисках мамы 2" и "Каникулы оффлайн" Zakon.kz побеседовал с режиссером о Голливуде, достоверности в кино, работе с актерами-детьми и гаджетах.

– Вы обучались в Америке. Скажите, насколько велико различие в техническом оснащении съемочного процесса?

– Я бы не сказал, что есть огромная разница именно в техническом оснащении. Во время обучения в Америке нам специально в первый семестр давали очень плохую камеру. Мы должны были на своем опыте убедиться, что дело не в камере, а в умении рассказывать истории визуальными приемами. Есть различие в отношении к деталям. Там за каждый сегмент кинопроизводства отвечает конкретный человек, должностей на кинопроизводстве намного больше, чем у нас. У каждого из них узкий круг обязанностей. К примеру, есть люди, специализирующиеся исключительно на установке рельс и тележки для оператора, они так отточили свое мастерство, что на любой поверхности могут ровно уложить рельсы во время съемок с разной скоростью, частотами, паузами прокатить тележку с оператором именно так, как нужно режиссеру, с точностью до миллиметров. Конечно, это делает процесс кинопроизводства непомерно дорогим. Но такие детали как раз и влияют на итоговое качество.

– Как вы думаете, что нам не хватает, чтобы приблизиться к уровню Голливуда? Ну, кроме спецэффектов?

– Мне кажется, сценарного мастерства, динамики повествования, развития персонажей. В то же время не хватает зрелищности. Когда они представляют high-концепт, уже интересно, то есть могут так рассказать одним предложением, о чем фильм, что зрителя это цепляет. Но в то же время сейчас Голливуд учится у азиатского кино, много ремейков корейских фильмов, картин Гонконга, то есть, в Америке тоже не стоят на месте, ищут постоянно что-то новое, обогащают свой опыт. Поэтому нельзя сказать, что вот они достигли высокого уровня, и теперь смотрят на всех свысока и топчутся на месте. Кино - это творчество, постоянный поиск. Они учатся, мы учимся. Мне кажется, мы можем пойти по другому пути: делать свое кино, чтобы Голливуд у нас что-то тоже для себя подметил.

– В Казахстане, России снимают много комедий. Как вы думаете, казахстанцам не надоели веселые фильмы?

– Я не думаю, что комедии надоели. Когда у человека слишком много проблем, кредиты, и он крутится как белка в колесе, ему не до драмы, не до чужих проблем, пусть даже на экране. Ему хочется просто прийти и посмеяться. На мой взгляд, надоесть могут только плохие истории, вне зависимости от жанра. Если есть хорошая история, люди с удовольствием будут смотреть хоть 50 интересных комедий и это не надоест. Нас всех завораживают рассказы, у людей на генном уровне заложена потребность в историях. Мы хотим слушать и рассказывать истории. Я не думаю, что хорошие рассказы надоедают, и если в комедии хороший сюжет, то она никогда не наскучит.

– В ваших фильмах часто играют дети. Если "В поисках мамы" был один главный герой-ребенок, то в предстоящей семейной комедии "Каникулы off-line" все главные герои – дети. Легко ли работать с юными актерами на съемочной площадке?

– С детьми всегда легко работать. Они не фальшивят, очень искренние, живут настоящей жизнью в кадре. Нам взрослым многому можно у них поучиться. Как сделать процесс съемок с детьми легким? Секрет прост– грамотно проведенный кастинг.

– Название фильма связано с отсутствием на каникулах доступа в интернет. Сколько лет вашим детям? Много ли времени они проводят в интернете, в смартфонах?

– Старшему сыну 9, дочке 3. Они много времени проводят, особенно на каникулах. Мы с супругой это пытаемся ограничивать, играть с ними в игры, заниматься физическими активностями, бывать на природе, ходить в горы. Полностью отказаться от гаджетов уже невозможно, да это и не нужно. Важно научить детей правильно распределять время так, чтобы они получали необходимые знания в Интернете, но при этом не тратили всю свою жизнь на гаджеты.

– Чем их увлекаете, чтобы отвлечь от гаджетов?

– У нас для сына четкие правила. Он должен сначала почитать, сделать задания по программированию, что-то нарисовать, выполнить домашние задания, после этого можно отдохнуть, просматривая что-то в планшете. Таким образом пытаемся контролировать. Но в то же время за определенные вещи, если он дополнительно прочитает что-то, выучит, получит сертификат, то бонусом получает дополнительное время для пользования планшетом.

– Какие в вашем детстве были гаджеты? О чем мечтали?

– Самый большой по размеру гаджет моего детства – тетрис. И советская игрушка "Ну, погоди!". Я мечтал о Денди, но родители побоялись мне купить эту игровую приставку, потому что боялись, что я вообще перестану учиться, а буду играть сутки напролет. Честно говоря, я до сих пор мечтаю поиграть вдоволь на приставке Денди тех времен(смеется)..

– Понятно, что детям проводить много времени онлайн в смартфонах и планшетах вредно. А для кинематографиста информационные технологии – это плюс? Или вам больше нравятся старые фильмы, сделанные "вручную", на пленке?

– Новые цифровые технологии сделали процесс съемок демократичным, больше талантливых людей получили возможность снимать и показать свое творчество людям. Что скрывать, мы свой первый фильм сняли, когда только появились фотоаппараты, способные делать видео. С тех пор снимаем. Я только за инновации в кинопроизводстве. На пленку не снимал, хотя во время учебы в киностудии мы пробовали, снимали на 16-милиметровую кинопленку. Но в отличие от старшего поколения у меня умиления и трепета перед пленкой нет. Наоборот, это, на мой взгляд, затратно, руки-ноги связаны, слишком много хлопот.

– Какой из ваших фильмов дался вам тяжелее всего в плане съемок, подготовки?

–Тяжелее всего мне дался мой предыдущий фильм про кокпар, где мы снимали около полутора месяцев. Пришлось приложить много физических усилий, собирать массовку, жить на съемочной площадке фактически, ставить каскадерские трюки, работать с лошадями. Зато этот фильм дал мне уверенность, силы. Когда снимал последующие фильмы, было очень легко все делать.

– Насколько для вас важна в фильме достоверность? К примеру, чтобы большинство сцен было снято в реальности, а не дорисовывалось после съемок?

– Есть художественная правда и документальная. Для меня важно, чтобы в кино была художественная правда. Она не всегда может соотноситься с реальной жизнью, может быть создана с использованием графики, спецэффектов, но зритель верит тому, что показывают. Как в фильме "Терминатор", когда мы верим, что Шварценеггер гнет лом пополам, вдоль и поперек. Это и есть магия кино.

Альберт Ахметов

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