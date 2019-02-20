Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Павлодаре

Ребенок госпитализирован в Детскую областную больницу.

Двухлетний малыш выжил после падения с третьего этажа, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео на котором мальчик сидит на заснеженной крыше хозяйственного здания у многоэтажного дома и плачет. Внизу собрались люди. Голос за кадром рассказывает, что мальчик выпал из окна третьего этажа.

Из окна второго этажа, на уровне которого сидит мальчик, высунулся мужчина и затянул его в квартиру.

В Instagram написано, что это дом Прогресс на улице Чокина 143.

Там же, в комментариях указанно, что данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции, проводится проверка. Ребенок госпитализирован в Детскую областную больницу, состояние ребенка удовлетворительное. С родителями составлена разъяснительная работа.

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