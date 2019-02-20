В результате ДТП на трассе Алматы – Астана погибли два человека
Столкнулись Lada и Mazda.
Фото : zakon.kz20 февраля 2019, 01:54
ДТП произошло на 36-м километре автодороги Алматы – Астана, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Столкнулись автомобили Lada 2115 и Mazda 626.
Lada не пропустила встречный автомобиль Mazda, повернула на территорию АЗС. В результате лобового столкновения погибли два человека.
Подробности ДТП уточняются.
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