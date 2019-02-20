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В результате ДТП на трассе Алматы – Астана погибли два человека

Столкнулись Lada и Mazda.

Фото : zakon.kz20 февраля 2019, 01:54

ДТП произошло на 36-м километре автодороги Алматы – Астана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Столкнулись автомобили Lada 2115 и Mazda 626.

Lada не пропустила встречный автомобиль Mazda, повернула на территорию АЗС. В результате лобового столкновения погибли два человека.

Подробности ДТП уточняются.


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