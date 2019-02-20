Продажу еще двух средств от кашля приостановили в Казахстане

Пациентам посоветовали остановить терапию данными лекарствами и проконсультироваться с лечащим врачом.

Вслед за "Эреспалом" с фармрынка Казахстана могут уйти и другие препараты на основе фенспирида. Таких в отечественных аптеках - два. Реализацию украинского "Инспирона" и турецкого "Тирфенса" уже приостановили. Об этом телеканалу "Астана" сообщили в Минздраве, передает Zakon.kz.

В вопросе сейчас разбирается Европейское агентство лекарственных средств. Данные препараты принимаются для лечения кашля, ларингита, бронхита, и при терапии бронхиальной астмы. То, что на прилавках некоторых казахстанских аптек всё ещё присутствуют запрещенные "Эреспал", "Инспирон" и "Тирфенс" в Комитете фармации объяснили человеческим фактором.

- Есть аналоги у препарата "Эреспал". Это – "Инспирон" украинского производства и "Тирфенс" из Турции. Если "Эреспал" мы уже отозвали, то продажу этих препаратов приостановили в соответствии с действующим нашим законодательством. Наверное, во многих убрали. Есть в некоторых. Это, всё-таки, человеческий фактор. Может, кто-то не услышал. Может быть такое. Но процедура отзыва совершенствуется. Тем более, сейчас, вы, наверное, слышали, отрабатывается пилот по отслеживанию медикаментов. Тогда оперативность отзывов о приостановлении будет, я думаю, мгновенная, - сообщил зампредседателя Комитета фармации МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

Каков объем изымаемых препаратов, сколько таблеток и бутылок сиропа ушло на руки пациентам, в Комитете Фармации не знают. Хотя препараты отпускаются по рецепту. Эту систему контроля, кстати, тоже совершенствуют. Пока же пациентам советуют остановить терапию данными лекарствами и проконсультироваться с лечащим врачом.

- Такая информационная система сейчас только выстраивается. С 20-го года мы планируем все рецепты выписывать электронно. Вот тогда мы это будем видеть, - отметил он.

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