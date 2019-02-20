"Барселона", "Лион", "Ливерпуль" и "Бавария" не забили ни одного мяча в матчах Лиги чемпионов

Ответные матчи команды проведут 13-го марта.

Сразу два матча 1/8-й финала Лиги чемпионов завершились нулевой ничьей, сообщает Vesti.kz.

В первом матче данной стадии "Ливерпуль" на "Энфилде" разошелся без голов с мюнхенской "Баварией".

Без голов уехала из Франции испанская "Барселона", которая ни разу не поразила ворота "Лиона", а также как и свои удержала в неприкосновенности.

Ответные матчи команды проведут 13-го марта.

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