"Барселона", "Лион", "Ливерпуль" и "Бавария" не забили ни одного мяча в матчах Лиги чемпионов
Ответные матчи команды проведут 13-го марта.
Фото : glavred.info20 февраля 2019, 08:28
Сразу два матча 1/8-й финала Лиги чемпионов завершились нулевой ничьей, сообщает Vesti.kz.
В первом матче данной стадии "Ливерпуль" на "Энфилде" разошелся без голов с мюнхенской "Баварией".
Без голов уехала из Франции испанская "Барселона", которая ни разу не поразила ворота "Лиона", а также как и свои удержала в неприкосновенности.
Ответные матчи команды проведут 13-го марта.
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