В Казахстане подорожали свежие овощи

В то же время мясоедам переживать не о чем: мясо и продукты из него в цене практически не изменились.

В январе 2019 года* вновь ожидаемо и заметно увеличились цены на несезонные свежие овощи — огурцы (+20,4% за месяц) и помидоры (+17,3%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Также выросли цены на капусту (+4,8%), чеснок (+4,4%) и лук (почти +3%). Цены на "зимние" овощи длительного хранения — картофель, морковь, фасоль — выросли менее чем на 1% за месяц. Упала в цене лишь свёкла.

Среди фруктов заметно подорожали бананы — на 2,9% за месяц, а цены на яблоки и лимоны сократились — впрочем, лишь менее чем на 1% за месяц.

Продукты животного происхождения за месяц почти не изменились в цене. Среди продукции птицеферм к февралю текущего года цены выросли менее чем на 2% за месяц.

Цены на молочную продукцию увеличились менее чем на 1% за месяц. Подобная картина наблюдается и среди изделий из мяса и рыбы.

* Важно заметить: в данных Комитета по статистике МНЭ РК в январском документе "Розничные цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан (январь 2019 года)" цены за декабрь 2018 не совпадают с ценами, указанными ранее в документе "Розничные цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан (декабрь 2018 года). Разница по некоторым номенклатурам очень значительная, до 35%. В материале использованы декабрьские и январские данные, предоставленные КС МНЭ РК в январе текущего года.







Рост цен на наиболее социально значимые продукты сдерживается местными исполнительными органами. Так, к примеру, в Астане работает коммунальный рынок "Шапагат". Сейчас АО "Национальная компания „Социально-предпринимательская корпорация Astana“" передает "Шапагат" в конкурентную среду. Завершить процесс планируется в I квартале текущего года.

По условиям тендера, покупателю нужно соблюсти следующее: сохранить профиль товарищества в течение 10 лет с даты купли-продажи, стоимость аренды в течение трёх лет, обеспечить исполнение положений в договорах аренды в части фиксации торговой надбавки не более 10% от цены поставщика на социально значимые продукты и говядину (лопаточно-грудную часть) на протяжении 10 лет. Также владелец будет обязан безвозмездно предоставить не менее пяти торговых мест в здании рынка для продажи продуктов стабфонда в течение 10 лет. Заметим, рынок прибылен: его чистый доход за 2017 год составил около 80 млн тенге.

Напомним, СПК "Астана" является оператором стабфонда Астаны. Основная задача — сдерживать ценовые шоки на социально значимые товары. Один из инструментов — закуп, в рамках которого социально-предпринимательская корпорация закупила рис, гречку, картофель, морковь и лук. Второй инструмент — кредитование торговых сетей. СПК кредитует торговую сеть на год без процентов, и за это сеть берёт обязательства зафиксировать цены по определённому списку продуктов. В любой момент года цена, например, на рис или сахар будет неизменна (речь идёт о 25 наименованиях товаров). По этой схеме были предоставлены беспроцентные кредиты торговым сетям "Астыкжан" и "Кенмарт" — по 150 млн тенге.







Цены на крупы по итогам января текущего года поднялись менее чем на 2% за месяц, на макаронные изделия — менее чем на 1,5%.

В сегменте хлебобулочных изделий и сдобы незначительно вырос в цене лишь пшеничный хлеб высшего сорта (+0,9% за месяц), цены на прочую продукцию поменялись ещё меньше.

Также менее чем на 1% увеличились цены на муку.







Из бакалейных изделий на 1% за месяц подорожал маргарин, а сахар, напротив, подешевел на 1%.

Среди напитков также не ощущалось заметных колебаний цен: водка прибавила 0,8% за месяц, питьевая вода — лишь 0,3%.

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