Пропавшего в Астане мальчика нашли в колодце, он погиб

Обстоятельства гибели устанавливаются.

13-летнего Бакдаулета Омирхана нашли мертвым в Астане, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, ребенка нашли 19 февраля.

"С 16:53 в жилом массиве Железнодорожный Астаны спасателями Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проводились поиски мальчика, 2006 года рождения, который 16 февраля вышел из дома и не вернулся. В 23:40 в одном из открытых канализационных колодцев волонтерами обнаружено тело пропавшего мальчика и спасатели подняли тело наверх. Обстоятельства гибели устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы ДП Астаны, нашли ребенка в 23.40, волонтеры, в канализационном колодце, занесенным снегом. На теле погибшего нет видимых признаков насильственной смерти. Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"С целью установления местонахождения и обстоятельств исчезновения были созданы оперативно-поисковые группы, куда вошли полицейские, военнослужащие, сотрудники ЧС. Также к поискам подключились и волонтеры. Совместно с военнослужащими и волонтерами проведена проческа лесопосадок, частных и заброшенных домов, открытых местностей, железнодорожные переезды, канализационные колодцы в поселке и вдоль трассы с применением спец техники", - сообщили в полиции.

Несколько дней велись поиски пропавшего Бакдаулета. Как рассказали родители, он ушел на каток и домой не вернулся.

Это не первый случай гибели человека в колодце в Астане. 25 ноября из открытого канализационного колодца извлекли тело девочки, 2004 года рождения. Она пропала 24 ноября. В связи с трагедией и во избежание подобных несчастных случаев аким Астаны поручил всем службам города на ежедневной основе проводить специальный обход всех имеющихся в городе колодцев.

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